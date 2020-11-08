Эксперт рассказал, когда гонка за вакциной от COVID-19 достигнет пика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пик гонки за вакциной от коронавируса придется на январь 2021 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на профессора Центра предпринимательства и инноваций "Сколтеха" Дмитрия Кулиша.

По словам эксперта, в этот период будут представлены первые отчеты о третьих фазах испытаний сразу нескольких вакцин, включая российский "Спутник V". Кроме того, в это же время станут доступны первые данные об опасных побочных эффектах препаратов. Кулиш пояснил: информация об эффективности препаратов станет доступна позже, а массовая вакцинация может стартовать уже в начале 2021 года, после анализа побочных эффектов.

Специалист отметил, что использование аденовирусных векторов в вакцинах в широких массах населения изучили пока недостаточно хорошо. Прошлые исследования показали, что побочные эффекты у них более тяжелые, чем у цельновирусных и рекомбинантных вакцин.

"Я считаю, что опасность абсолютно сбалансирована опасностью пандемии COVID-19 и огромным призом в виде многолетнего Т-клеточного иммунитета", – пояснил Кулиш.

Первую в мире вакцину от COVID-19 зарегистрировали в России в августе. Препарат "Спутник V" разработали в центре имени Гамалеи. В гражданский оборот вакцина была выпущена Минздравом 8 сентября. Сейчас препарат находится на пострегистрационной стадии испытаний.

Также в России началось производство вакцины "ЭпиВакКорона". Она была зарегистрирована 14 октября. Ее разработали в центре "Вектор".