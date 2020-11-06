Ученые выяснили, почему дети легче переносят COVID-19

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Ученые из Колумбийского университета (США) выяснили, почему дети легче переносят коронавирус, сообщает "Газета.ру".
Этот вопрос решили изучить, поскольку несовершеннолетние реже заболевали COVID-19, а также имели менее выраженные симптомы, чем взрослые. Кроме того, у детей последствия от коронавируса отражаются на здоровье не так сильно, как у взрослых.
Для исследования были проанализированы данные 47 детей и 32 взрослых. Сообщается, что почти половина несовершеннолетних переносили болезнь бессимптомно, а у взрослых испытуемых была либо легкая форма коронавируса, либо такая, которая требует госпитализации.
Исследование показало, что дети легче переносят коронавирус из-за особенностей иммунитета. В частности, у них вырабатывалось меньше антител к COVID-19, а их нейтрализующая активность была ниже, чем у взрослых. У последних же количество антител было гораздо больше.
Ученые сообщили, что результаты анализов также зависели от того, как долго вирус пребывал в организме. Исследователи отметили, что количество антител напрямую зависит от этого фактора.
По мнению ученых, то, что у детей вырабатывается меньше антител, свидетельствует о том, что вирус не распространяется так быстро по их организму и не поражает большое количество клеток.
Такая особенность детского иммунитета связана с тем, что она изначально рассчитана на борьбу с новыми инфекциями.
Это связано с тем, что T-клетки, которые рассчитаны на противодействие вирусу, у несовершеннолетних еще не имеют "информации" об инфекциях и поэтому готовы к борьбе с неизвестными формами. В то же время у взрослых T-клетки уже "запрограммированы" на борьбу с определенными штаммами, поэтому к новым источникам угрозы они оказываются менее готовыми.
Ученые отметили, что в случае заражения коронавирусом дети не вырабатывают нейтрализующие антитела. Однако вакцина от COVID-19, по словам исследователей, как раз нацелена на подготовку иммунитета во время отсутствия болезни. Исследователи подчеркнули, что в случае получения прививки детский организм также будет лучше готов к ответу коронавирусу, чем взрослый.
Ранее замдиректора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Александр Горелов отметил, что тяжелые формы заболевания коронавирусом наблюдались лишь у 0,2% детей. Он подчеркнул, что риск поражения легких увеличивается прямо пропорционально возрасту.
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