Эксперт оценил вероятность поражения легких у детей при коронавирусе

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Специалист оценил вероятность поражения легких у детей при коронавирусе. Об этом пишет ТАСС.
Как рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов, риск осложнений с легкими повышается с возрастом.
"Вероятность поражения легких не превышает 2,4% и с возрастом увеличивается", – сообщил Горелов.
Он пояснил, что у детей и взрослых симптомы COVID-19 проявляются идентично. В частности, у заболевшего могут появиться температура и кашель.
"В большинстве случаев у детей болезнь протекает относительно легче, чем у взрослых", – подчеркнул эксперт.
По мнению Горелова, дети редко жалуются на исчезновение обоняния и вкуса по причине непонимания, как это объяснить.
"Если появляются катаральные симптомы, то необходимо оставить ребенка дома", – посоветовал эксперт.
Данные специалистов ЦНИИ эпидемиологии говорят о том, что тяжелые формы коронавирусной инфекции наблюдались только у 0,2% заболевших детей.
Ранее стало известно, когда заболевший COVID-19 наиболее заразен. Об этом рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора профессор Наталья Пшеничная.
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