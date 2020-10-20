Эксперт назвал малоизвестный симптом COVID-19 у детей

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Член Российского научного медицинского общества терапевтов Андрей Кондрахин рассказал о наиболее характерном симптоме коронавируса у детей. Об этом сообщает NEWS.ru.
Врач отметил, что очень часто у детей с COVID-19 появляется сыпь на коже, причем по всему телу, но в особенности у малышей страдают ноги, ступни. По словам Кондрахина, сыпь не вызывает зуда, однако пораженные места может жечь – и неприятные ощущения зачастую сохраняются до самого выздоровления.
В большинстве случаев, подчеркивает врач, реакция не сопровождается повышенной температурой или кашлем, однако у ребенка может наблюдаться диарея, также характерная для младшего возраста при коронавирусе.
Кондрахин отмечает, что во время пандемии следует внимательно следить за всеми симптомами, потому что очень часто проявления коронавируса путают с другими недугами.
"Сыпь при COVID-19 взрослые часто путают с обычной потничкой, особенно в осенний период, когда детей тепло одевают на улицу. А вот диарею порой приписывают ротавирусу", – пояснил врач.
Терапевт предупреждает: в особенности стоит насторожиться, если у ребенка одновременно появляется и сыпь, и диарея. Однако обращаться к врачу следует при любом нехарактерном для малыша симптоме.
Ранее ученые выявили еще один симптом, характерный для коронавируса. Так, исследователи обнаружили, что у пациентов с COVID-19 могут наблюдаться изменения слуха, шум или звон в ушах.
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