Вирусологи рассказали, почему при COVID-19 пропадает обоняние и что с этим делать

Количество поисковых запросов о потере обоняния среди россиян выросло на треть за последнюю неделю. Об этом сообщил один из основателей исследовательского агентства Data Insight Борис Овчинников. Рассказываем, почему у зараженных COVID-19 пропадает обоняние и аппетит и какими еще болезнями это может быть спровоцировано.

Спрос на "обоняние"

Овчинников приводит данные поисковика "Яндекс", согласно которым за неделю, с 5 по 11 октября, россияне отправили 355 тысяч запросов со словом "обоняние". Это на 35% больше, чем неделей раньше, и в 2,4 раза превышает майский рекорд, когда в стране была первая волна коронавируса.

При этом эксперт отметил, что рост не вызван медийным шумом или сезонными простудами, потому что запросы со словами "насморк" и "простуда" не растут.

Наблюдается повышение запросов с фразой "симптомы коронавируса", но и тех меньше, чем запросов про исчезновение обоняния и вкуса.





Борис Овчинников сооснователь исследовательского агентства Data Insight В первую очередь людей волнует, почему это происходит и как понять, это из-за коронавируса или по каким-то другим причинам. Второй вопрос: как быстро вернется обоняние?

Овчинников добавил, что основной рост запросов идет из регионов, а доля Москвы не превышает 17% от общего их числа. По мнению эксперта, это может быть связано с различием в условиях для выявления инфицированных в столице и регионах. "В Москве больше возможностей с точки зрения инфраструктуры и бюджетной обеспеченности для того, чтобы в более полной мере выявлять заболевших", – подчеркнул эксперт в диалоге с "Москвой 24".

Овчинников также отметил, что среди россиян идет рост запросов не только про обоняние, но и в целом широкий спектр вопросов о COVID-19. Людей волнуют симптомы коронавируса, отслеживание течения болезни, тестирование на ковид и лечение с привлечением врачебной помощи.

"Имбирь, чили, васаби – ничего не чувствую"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичка Алина Тюрина рассказала "Москве 24", как протекало ее заболевание коронавирусом. Она заметила ухудшение обоняния еще с вечера, а на следующее утро оно исчезло полностью. "Встаю я на утро, когда пропало обоняние, и начинаю пытаться усиленно все понюхать и учуять хоть какой-то запах. Понюхала кофе – нет запаха, понюхала колбасу и еще что нашла в холодильнике из ярких запахов – ничего не почувствовала", – вспоминает Алина.





Алина Тюрина Съела целый кусок имбиря – и ничего не почувствовала. Попробовала перец чили, тестировала васаби – и то же самое.

Девушка сравнивает это с состоянием полного вакуума, когда не чувствуешь ничего, кроме горького и соленого вкусов. Также Алину удивлял тот факт, что на фоне потери обоняния она перестала ощущать чувство голода. "Когда поешь, то не чувствуешь, что наелся или переел. Ощущение, что желудка не существует, будто его вырвали. И он не урчит. Я могла не поесть до семи вечера, не чувствуя голода, и желудок не давал об этом знать", – отмечает девушка.





Алина Тюрина В момент, когда я поняла, что у меня пропадает обоняние и вкус, я пошла и поужинала еще раз, чтобы запомнить вкус еды навсегда.

Некоторые москвичи, переболевшие коронавирусом, отмечали, что не ощущали аромата кофе, не чувствовали вкуса острых блюд, например корейской морковки, аджики или соленых огурцов. Безвкусными для них стали пирожные и даже фастфуд. "Ем бумагу, пью из лужи", "Мир потерял краски", "Пять дней без обоняния были адом", – делятся своими впечатлениями переболевшие ковидом.

О потере обоняния рассказал и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, перенесший коронавирус. Он сообщил, что испытал при этом совершенно необычные ощущения. "Клубнику от курицы вы не сможете отличить", – объяснил он.

Почему происходит потеря обоняния?

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Врач-инфекционист Георгий Викулов рассказал в диалоге с Москвой 24, что частицы вируса воздействуют на определенную зону в носу человека. "Коронавирус внедряется в том месте полости носа, где находится обонятельная зона, и вызывает воспалительный отек в области обонятельной луковицы, обонятельных зон. Поэтому временно исчезает чувство обоняния – частично или полностью, а также вкус пищи", – сообщил Викулов.

В свою очередь, врач-эксперт Тимур Пестерев считает, что здесь скорее оказывает влияние невралгия.





Тимур Пестерев врач-эксперт Потеря обоняния, или по-другому аносмия, – это неврологический симптом. Это действие самого коронавируса на нервные окончания, которые отвечают за восприятие запаха.

По мнению врача-инфекциониста Викулова, потеря обоняния может привести к ощущению, что человек не наелся. "Если человек не чувствует вкуса пищи и нет ощущения запаха пищи, то насыщения не происходит в полной мере. Потому что насыщение зависит не только от внешнего вида еды, не только от чувства голода, которое формируется от вида пищи, но и от вкуса и запаха пищи", – подчеркнул эксперт.





Георгий Викулов врач-инфекционист До 50% людей с коронавирусной инфекцией нового типа имеют нарушения обоняния и вкуса. Но это не стопроцентный симптом, потому что есть множество других причин для изменения или исчезновения обоняния.

Что касается других заболеваний, из-за которых может пропасть обоняние, вирусолог указал на вирусные, респираторные инфекции (например грипп) и многие аллергические заболевания с поражением дыхательной системы. Они часто сопровождаются уменьшением или исчезновением обоняния на разный период времени.

Викулов подчеркнул, что если человек переболел коронавирусом, а обоняние не вернулось или вернулось частично, то необходимо обращаться к специалистам (отоларингологам и отоневрологам), а не заниматься самолечением.