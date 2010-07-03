Вирусолог рассказал, чем вторая вакцина от коронавируса отличается от первой

В новосибирском центре "Вектор" разработали вторую вакцину от коронавируса. О ее регистрации объявил Владимир Путин. Рассказываем, что известно о новой вакцине и кому она может быть противопоказана.

В чем отличие от первой вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России сообщил о регистрации новой вакцины от COVID-19 на совещании с членами кабинета министров. "Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", – заявил Владимир Путин.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он получил название "Спутник V". Прививку уже сделали глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, одна из дочерей Владимира Путина, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вторая вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены (то есть вещества, которые организм рассматривает как чужеродные). Реагируя на антигены, организм начинает вырабатывать собственные антитела, включается иммунная реакция против коронавируса. В дальнейшем это способствует развитию иммунитета.





Анатолий Альтштейн вирусолог Отличие вакцины, разработанной центром "Вектор", в том, что она синтетическая. Она построена из коротких фрагментов белка, который отвечает за выработку иммунитета у человека. Эта вакцина по идее должна быть менее токсична. Что касается ее эффективности и полной безопасности, то она так же, как и первая вакцина, нуждается в прохождении третьей стадии клинических испытаний, которые в ближайшее время должны пройти.

24 июля центр "Вектор" получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний на добровольцах. Сообщалось, что после первого этапа исследований добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб на здоровье нет.

Также планируется провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие люди в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Кроме того, будут проведены плацебо-контролируемые исследования с привлечением пяти тысяч добровольцев разных возрастов.

Из инструкции к применению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В оборот вакцина центра "Вектор" будет введена 1 января 2021 года. В инструкции к препарату сообщается, что при наличии некоторых заболеваний вакцину следует применять с осторожностью. Сюда относятся хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы, тяжелые заболевания кроветворной и сердечно-сосудистой систем, эпилепсии, инсульты и другие заболевания ЦНС. Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях и людям с аллергическими реакциями.

Вакцина вводится двукратно в плечо или бедро. Перерыв между первой и второй вакцинацией должен составлять не менее 2–3 недель. В инструкции указано, что концентрация вырабатываемых антител к коронавирусу пока неизвестна.





из инструкции к вакцине центра "Вектор" Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14–21 день в дозе 0,5 миллилитра в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.

Отмечается, что после вакцинации человек может ощущать боль в месте введения, также возможно повышение температуры тела до 38,5 градуса. Если после введения первой дозы у человека развивается аллергическая реакция, вторую дозу вводить запрещается.

Отмечается, что перед получением вакцины запрещено употреблять алкоголь.



Беременным и кормящим женщинам прививку делать нельзя. Также вакцина противопоказана людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата, тяжелыми формами аллергических реакций, хроническими заболеваниями в стадии обострения. Нельзя делать прививку при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях.



Несмотря на наличие двух вакцин, на подходе уже третья вакцина от коронавируса. Ее разрабатывают в Центре имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат может быть зарегистрирован в России уже через месяц.

Вирусолог Альтштейн считает, что после того, как все три вакцины пройдут клинические испытания, будут также учтены возможности производства препарата и принято решение по реализации вакцины. "Я не уверен, что будет выбрана одна. Будут оставлены в действии все вакцины, которые отвечают критерию эффективности и безопасности", – заключил вирусолог.