Вирусолог рассказал, чем вторая вакцина от коронавируса отличается от первой

В новосибирском центре "Вектор" разработали вторую вакцину от коронавируса. О ее регистрации объявил Владимир Путин. Рассказываем, что известно о новой вакцине и кому она может быть противопоказана.
В чем отличие от первой вакцины
Президент России сообщил о регистрации новой вакцины от COVID-19 на совещании с членами кабинета министров. "Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", – заявил Владимир Путин.
Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он получил название "Спутник V". Прививку уже сделали глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, одна из дочерей Владимира Путина, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Вторая вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены (то есть вещества, которые организм рассматривает как чужеродные). Реагируя на антигены, организм начинает вырабатывать собственные антитела, включается иммунная реакция против коронавируса. В дальнейшем это способствует развитию иммунитета.
24 июля центр "Вектор" получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний на добровольцах. Сообщалось, что после первого этапа исследований добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб на здоровье нет.
Также планируется провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие люди в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Кроме того, будут проведены плацебо-контролируемые исследования с привлечением пяти тысяч добровольцев разных возрастов.
Из инструкции к применению
В оборот вакцина центра "Вектор" будет введена 1 января 2021 года. В инструкции к препарату сообщается, что при наличии некоторых заболеваний вакцину следует применять с осторожностью. Сюда относятся хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы, тяжелые заболевания кроветворной и сердечно-сосудистой систем, эпилепсии, инсульты и другие заболевания ЦНС. Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях и людям с аллергическими реакциями.
Вакцина вводится двукратно в плечо или бедро. Перерыв между первой и второй вакцинацией должен составлять не менее 2–3 недель. В инструкции указано, что концентрация вырабатываемых антител к коронавирусу пока неизвестна.
Отмечается, что после вакцинации человек может ощущать боль в месте введения, также возможно повышение температуры тела до 38,5 градуса. Если после введения первой дозы у человека развивается аллергическая реакция, вторую дозу вводить запрещается.
Отмечается, что перед получением вакцины запрещено употреблять алкоголь.
Несмотря на наличие двух вакцин, на подходе уже третья вакцина от коронавируса. Ее разрабатывают в Центре имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат может быть зарегистрирован в России уже через месяц.
Вирусолог Альтштейн считает, что после того, как все три вакцины пройдут клинические испытания, будут также учтены возможности производства препарата и принято решение по реализации вакцины. "Я не уверен, что будет выбрана одна. Будут оставлены в действии все вакцины, которые отвечают критерию эффективности и безопасности", – заключил вирусолог.