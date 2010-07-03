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Вирусолог рассказал, чем вторая вакцина от коронавируса отличается от первой

Разработка центра "Вектор": что известно о новой вакцине от коронавируса
медицина общество

В новосибирском центре "Вектор" разработали вторую вакцину от коронавируса. О ее регистрации объявил Владимир Путин. Рассказываем, что известно о новой вакцине и кому она может быть противопоказана.

В чем отличие от первой вакцины

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Президент России сообщил о регистрации новой вакцины от COVID-19 на совещании с членами кабинета министров. "Начать хотел бы с приятной информации о том, что новосибирский центр "Вектор" зарегистрировал сегодня вторую российскую вакцину против коронавируса "ЭпиВакКорона", – заявил Владимир Путин.

Первая в мире вакцина от COVID-19 была зарегистрирована в России в августе 2020 года. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, он получил название "Спутник V". Прививку уже сделали глава Роспотребнадзора Анна Попова, вице-премьер РФ Татьяна Голикова, одна из дочерей Владимира Путина, а также лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Вторая вакцина отличается тем, что содержит фрагменты вируса – синтетические пептидные антигены (то есть вещества, которые организм рассматривает как чужеродные). Реагируя на антигены, организм начинает вырабатывать собственные антитела, включается иммунная реакция против коронавируса. В дальнейшем это способствует развитию иммунитета.

Отличие вакцины, разработанной центром "Вектор", в том, что она синтетическая. Она построена из коротких фрагментов белка, который отвечает за выработку иммунитета у человека. Эта вакцина по идее должна быть менее токсична. Что касается ее эффективности и полной безопасности, то она так же, как и первая вакцина, нуждается в прохождении третьей стадии клинических испытаний, которые в ближайшее время должны пройти.
Анатолий Альтштейн
вирусолог

24 июля центр "Вектор" получил разрешение Минздрава России на проведение клинических испытаний на добровольцах. Сообщалось, что после первого этапа исследований добровольцы чувствуют себя хорошо и жалоб на здоровье нет.

Также планируется провести отдельное пострегистрационное клиническое исследование, в котором примут участие люди в возрасте старше 60 лет и граждане с хроническими заболеваниями. Кроме того, будут проведены плацебо-контролируемые исследования с привлечением пяти тысяч добровольцев разных возрастов.

Из инструкции к применению

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В оборот вакцина центра "Вектор" будет введена 1 января 2021 года. В инструкции к препарату сообщается, что при наличии некоторых заболеваний вакцину следует применять с осторожностью. Сюда относятся хронические заболевания печени и почек, выраженные нарушения функции эндокринной системы, тяжелые заболевания кроветворной и сердечно-сосудистой систем, эпилепсии, инсульты и другие заболевания ЦНС. Кроме того, с осторожностью следует применять вакцину при первичных и вторичных иммунодефицитах, аутоиммунных заболеваниях и людям с аллергическими реакциями.

Вакцина вводится двукратно в плечо или бедро. Перерыв между первой и второй вакцинацией должен составлять не менее 2–3 недель. В инструкции указано, что концентрация вырабатываемых антител к коронавирусу пока неизвестна.

Вакцину вводят двукратно внутримышечно с интервалом не менее чем через 14–21 день в дозе 0,5 миллилитра в верхнюю треть наружной поверхности плеча в область дельтовидной мышцы. При невозможности введения в дельтовидную мышцу препарат вводят в латеральную широкую мышцу бедра.
из инструкции к вакцине центра "Вектор"

Отмечается, что после вакцинации человек может ощущать боль в месте введения, также возможно повышение температуры тела до 38,5 градуса. Если после введения первой дозы у человека развивается аллергическая реакция, вторую дозу вводить запрещается.

Отмечается, что перед получением вакцины запрещено употреблять алкоголь.

Беременным и кормящим женщинам прививку делать нельзя. Также вакцина противопоказана людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата, тяжелыми формами аллергических реакций, хроническими заболеваниями в стадии обострения. Нельзя делать прививку при острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях, злокачественных заболеваниях крови и новообразованиях.

Несмотря на наличие двух вакцин, на подходе уже третья вакцина от коронавируса. Ее разрабатывают в Центре имени Чумакова РАН, где накоплен большой опыт в вакцинологии. По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, препарат может быть зарегистрирован в России уже через месяц.

Вирусолог Альтштейн считает, что после того, как все три вакцины пройдут клинические испытания, будут также учтены возможности производства препарата и принято решение по реализации вакцины. "Я не уверен, что будет выбрана одна. Будут оставлены в действии все вакцины, которые отвечают критерию эффективности и безопасности", – заключил вирусолог.

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Лоскутникова Наталья

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