Вакцину центра "Вектор" от COVID-19 планируют зарегистрировать 15 октября

Фото: пресс-служба Роспотребнадзора
Вакцину от коронавирусной инфекции центра "Вектор" планируют зарегистрировать в четверг, 15 октября. Об этом рассказал гендиректор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Ринат Максютов порталу стопкоронавирус.рф.
"Планируемая дата регистрации вакцины "ЭпиВакКорона" – 15 октября 2020 года", – заявил генеральный директор учреждения. Как уточнил Максютов, первыми вакцину получат люди, участвующие в пострегистрационных клинических исследованиях. Их будет 30 тысяч человек.
Планируется отдельное пострегистрационное клиническое исследование, участниками которого станут 150 человек старше 60 лет, добавляет Максютов.
Известно, что центр "Вектор" 24 июля получил разрешение министерства здравоохранения России на проведение клинических испытаний вакцины на добровольцах.
Говорилось, что пострегистрационные исследования вакцины "Вектора" начнутся в ноябре – декабре.
На сегодняшний день в России выявлено 1 272 238 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 257 летальных исходов, выздоровел 1 009 421 человек.
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