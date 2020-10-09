Вирусолог рассказал, когда Москва может пройти осенний пик заболеваемости COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Москва может пройти осенний пик заболеваемости коронавирусом в ближайшие несколько недель. Об этом Агентству "Москва" рассказал директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний имени Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев.
По словам Лукашева, в Москве осенний пик будет не больше или не сильно больше, чем весной.
"В Москве ситуация в целом более прогнозируемая, чем в других регионах, потому что в Москве многие люди либо переболели, либо встретились с инфекцией бессимптомно и получили антитела весной и летом. По официальным данным, где-то 27–30% людей в столице уже встретились с инфекцией к концу лета. Поэтому есть надежда, что в Москве ситуация будет более управляемой и в пределах нескольких недель мы этот пик пройдем", – поделился Лукашев.
Также вирусолог сообщил, что в целом в стране осенние показатели COVID-19 могут быть значительно выше весенних.
Лукашев отметил динамику, которая наблюдается в других странах.
"В США вторая волна была примерно в два раза выше первой в среднем по стране, в западной Европе – тоже примерно в два раза. В Иране заболеваемость находится примерно на одном среднем уровне, и там нет выраженных волн. В разных странах это по-разному, но в целом по нашей стране, я думаю, заболеваемость будет расти и дальше, и может очень значительно превзойти весенние показатели", – заключил вирусолог.
Ранее вирусологи оценили важность подсчета уровня кислорода в крови у больных COVID-19.
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