Гинцбург рассказал, от чего зависит продолжительность иммунитета к COVID-19

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов
Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, от чего может зависеть продолжительность иммунитета к коронавирусу. По мнению специалиста, на это влияет форма, в которой проходило заболевание, сообщает РИА Новости.
"У одних три месяца, у других полгода. В первую очередь связано с формой, с тяжестью заболевания. У кого-то антитела к интерферонам вырабатываются в большем количестве, а у кого-то нет. Также мы не исключаем иные механизмы, нам на сегодняшний день неизвестные, с помощью которых вирус обходит иммунную защиту организма хозяина", – рассказал специалист.
Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная назвала фактор, ослабляющий иммунитет к коронавирусной инфекции. По данным специалиста, речь идет о переохлаждении. Она отметила, что в период роста заболеваемости COVID-19 стоит стараться как можно чаще находиться в тепле. Кроме того, не стоит забывать об остальных мерах профилактики.
За последние сутки в России зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, в Москве зарегистрировали 3 327 новых случаев COVID-19. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и столица РФ идет в мировом тренде.
В России за сутки выявили 10 888 новых зараженных коронавирусом
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