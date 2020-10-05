Вирусолог назвал сроки возможного повторного заражения COVID-19

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Стали известны сроки возможного повторного заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Их озвучил вирусолог, бывший заведующий лабораторией центра "Вектор" Александр Чепурнов в интервью порталу "Ura.ru".

Специалист предположил, что иммунитет к инфекции у переболевших сохраняется примерно полгода.

Так, в течение 3–4 месяцев у пациентов происходит снижение числа антител. При этом через 5–6 месяцев организм полностью перестает отвечать на коронавирусный антиген, считает ученый.

"Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения", – заявил Чепурнов.

Ранее врач назвала самый опасный предмет во время пандемии коронавируса. Им может стать защитная маска, которая используется неправильно.

За последние сутки в России зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны, в Москве зарегистрировали 3 327 новых случаев COVID-19. При этом ситуация с коронавирусом усложняется во всем мире, и столица РФ идет в мировом тренде.