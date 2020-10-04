Врач назвала самый опасный предмет во время пандемии коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Защитная маска, которая используется неправильно, является крайне опасной в условиях пандемии коронавируса. Об этом рассказала врач-терапевт Лариса Алексеева в беседе с "Вечерней Москвой".

Маски могут нанести их владельцу серьезный вред, считает специалист.

"У нас ведь есть очень много людей, как я их называю, неэффективных носителей масок, которые используют одни и те же повязки по 10–15 дней, а то и дольше. Когда таким людям становится неудобно, они просто всей ладонью хватают эту маску, сворачивают, убирают в карман. Потом теми же руками трогают лицо. Это очень опасно", – высказалась Алексеева.

По ее словам, маски необходимо использовать с соблюдением требований Роспотребнадзора. Так, предмет нельзя использовать больше двух часов. Снимать маски необходимо, не дотрагиваясь до внешней стороны, и утилизировать в герметичном пакете.

Кроме этого, эксперт рекомендовала чаще менять фильтры вытяжки в квартире, поскольку через нее в дом может попасть инфекция. Также в целях профилактики необходимо дезинфицировать обувь и одежду. Сделать это можно при помощи аэрозоля или теплой воды с мылом.

Бывший заведующий лабораторией центра "Вектор", вирусолог Александр Чепурнов заявил, что условия частичных ограничений по коронавирусу продлятся в России еще один-два года.

В России за последние сутки зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 920 (27,8%) человек.

