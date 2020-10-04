В России выявили 10 499 новых случаев коронавируса

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков
В России за последние сутки зафиксировали 10 499 новых случаев заражения коронавирусом в 85 регионах страны. Об этом сообщает Оперативный штаб. Клинические проявления из общего числа новых случаев отсутствовали у 2 920 (27,8%) человек.
На Москву пришлось 3 327 случаев заражения, на Санкт-Петербург – 392, Московскую область – 296, Ростовскую область – 234, Нижегоордскую область – 201, Воронежскую область – 179, Архангельскуб область – 176, Свердловскую область – 172, Кемеровскую область – 169, Ханты-Мансийский АО – 155.
Наименьшее число заболевших выявили в Еврейской АО – 25 случаев, городе Севастополь – 23, Чеченской Республике – 4, Ненецком автономном округе – 2, Чукотском АО – 1.
Всего в России нарастающим итогом зафиксирован 1 215 001 случай (+0,9%) COVID-19 в 85 регионах. Наименьшие темпы прироста за сутки наблюдаются в Чеченской Республике (0,2%), Чувашской Республике (0,3%), а также в Республике Тыва, Московской и Тульской областях и Республике Татарстан.
За последние 24 часа скончались 107 человек. Всего за время пандемии в России умерло 21 358 человек.
Вылечились за последние сутки 3 284 человека. Суммарно по стране с болезнью справились 979 143 человека. В Москве этот показатель составляет 944.
Ранее Сергей Собянин заявил, что ситуация по коронавирусу в столице стабилизировалась, несмотря на то, что в больницы продолжают поступать пациенты. Он отметил, что в столице пока не планируется массово переводить больницы на помощь больным коронавирусом.
Еще 944 пациента вылечились от коронавируса в Москве
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