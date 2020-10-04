"Детские" осложнения от COVID-19 начали выявлять у взрослых

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Ученые из США выявили, что осложнения после коронавируса, которые ранее выявляли только у детей, теперь могут проявляться и у взрослых. Соответствующие данные опубликованы на сайте Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Синдром получил название MIS-A. Среди его симптомов – сыпь на коже, покраснение языка и опухание конечностей.

"Это посткоронавирусный воспалительный синдром – новая форма расстройств иммунной системы", – рассказали ученые.

Специалисты отмечают, что ранее такие осложнения были присущи только детям. Однако недавно были выявлены 16 случаев в США и Великобритании у взрослых в возрасте от 21 до 50 лет. При этом 10 пациентов попали в реанимацию, двое скончались.

Синдром проявляется не сразу, примерно через две недели после заражения коронавирусом. Среди возможных его осложнений – сбои в работе сердца и проблемы с пищеварением, а также дерматологические и неврологические последствия.

Ранее американский вирусолог Шэйн Кротти рассказал, что ключевой "хитростью" коронавируса может являться замедление реакции организма на вторжение инфекции.

