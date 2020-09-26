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Наука

08:06

Ученые узнали о способности витамина D снижать риск смерти от COVID-19

наука медицина

Фото: depositphotos/avemario

Ученые из Бостонского университета в США заявили, что витамин D позволяет снизить риск смертельного исхода при заражении коронавирусом.

Как говорится в научной статье в журнале PLOS One, исследователи изучили образцы крови 235 госпитализированных с COVID-19 пациентов. Оказалось, что из 206 человек в возрасте от 40 лет только 9,7 процента умерших имели достаточный уровень витамина D (не менее 30 нанограммов на миллилитр).

Специалисты полагают, что витамин D может уменьшать осложнения и в некоторых случаях предотвращать летальный исход. При этом нехватка витамина D повышает вероятность самых тяжелых форм коронавируса на 15 процентов. Это может быть связано с тем, что данный элемент помогает организму подавлять чрезмерную активность иммунной системы.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению столичного департамента здравоохранения Андрей Тяжельников ранее заявил, что витамин С не обладает прямым эффектом в профилактике простудных и иных заболеваний.

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