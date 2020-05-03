ВОЗ назвала недоказанной связь смертности от COVID-19 с нехваткой витамина D

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Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что доказательств связи между дефицитом витамина D и более высокой смертностью от коронавирусной инфекцией COVID-19 нет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведомство.

Так организация прокомментировала исследование ученых из Фонда больницы королевы Елизаветы и Университета Восточной Англии. В ходе исследования ученые сравнивали уровни витамина D в 20 европейских странах со статистикой заболеваемости и смертности от коронавируса в этих государствах.

Ученые отмечали, что особенно низкий уровень витамина фиксировался у жителей Испании, Италии и Швейцарии. Кроме того, нехватка витамина, по их словам, наблюдалась у пожилых людей, которые находятся в группе риска из-за COVID-19.

Пресс-секретарь комиссии РАН по противодействию фальсификации научных исследований Петр Талантов заявил, что вокруг коронавируса уже давно "расплодилось невероятное количество исследований настолько низкого качество, что в любое другое время они не имели бы ни малейшего шанса быть замеченными".

В корректности методологии исследования также усомнились ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов и доктор медицинских наук Николай Малышев. Последний заявил, что подобные исследования с выявленной причиной только в одном витамине проводили несколько десятков лет назад.

В России за последние сутки подтвердили 10 633 новых выявленных случая COVID-19, из них 5 948 – в Москве. Новые случаи зафиксированы в 85 регионах страны, у половины выявленных не было симптомов.

