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Общество

14:16

Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19

мэр Москвы Сергей Собянин общество медицина

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел временный быстровозводимый медицинский корпус на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Помимо высокотехнологичных стационаров, которые давно уже исторически работают в Москве, и значительная их часть переведена на работу с COVID-19, мы, чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем вот такие временные госпитали", – приводит Агентство "Москва" словав мэра.

Собянин отметил, что медучреждение только на словах временное. На самом же деле корпус оснащен необходимым оборудованием.

Градоначальник понадеялся, что возведение таких корпусов позволит медикам лучше и эффективнее оказывать помощь.

Помимо этого, глава города заявил о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах, где будет создано порядка 10 тысяч коек.

Ранее сообщалось о том, что столичные власти рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ.

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