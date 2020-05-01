Собянин рассказал о расширении возможностей Москвы в лечении COVID-19

14:16
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Мэр Москвы Сергей Собянин осмотрел временный быстровозводимый медицинский корпус на территории НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
"Помимо высокотехнологичных стационаров, которые давно уже исторически работают в Москве, и значительная их часть переведена на работу с COVID-19, мы, чтобы увеличить их мощность и производительность, количество людей, которым можно оказать помощь возле таких клиник, как Склиф, как Морозовская больница, как Коммунарка, ряд других клиник, создаем вот такие временные госпитали", – приводит Агентство "Москва" словав мэра.
Собянин отметил, что медучреждение только на словах временное. На самом же деле корпус оснащен необходимым оборудованием.
Градоначальник понадеялся, что возведение таких корпусов позволит медикам лучше и эффективнее оказывать помощь.
Помимо этого, глава города заявил о начале подготовительных работ в крупных общественных центрах, где будет создано порядка 10 тысяч коек.
Ранее сообщалось о том, что столичные власти рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: