Врачи призывают москвичей остаться дома на майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Врачи столичных больниц и поликлиник призвали горожан остаться дома в майские праздники и не пересекаться с друзьями и родственниками. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве со ссылкой на страницы врачей в соцсетях.

В Оперштабе напомнили, что ежедневно в столице подтверждается от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

"Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни", – написал на своей странице в Facebook главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.

Он отметил, что в больницах находится по-прежнему много пациентов, среди которых много молодежи.

Главврач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко



К горожанам обратился в соцсети и главный врач ГКБ № 40 Денис Проценко.

"Все спрашивают меня про мое отношение к наступающим майским праздникам. Ответ: #сидимдома", – подчеркнул врач.

Главврач ГКБ № 40 Денис Проценко

Главврач ГКБ № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода

Также в Оперштабе отметили, что с обращениями к жителям столицы выступили главный врач детской городской клинической больницы имени Башляевой Исмаил Османов, главный врач станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова Николай Плавунов, главный врач ГКБ № 67 имени Ворохобова Андрей Шкода, главный врач городской поликлиники № 69 Елена Шаклычева-Компанец.В Москве действует режим повышенной готовности до 11 мая. Граждан призвали соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры.

Если появилась необходимость выехать, то нужно оформить пропуск. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.

При оформлении заявки можно использовать сайт nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.