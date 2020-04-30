Врачи призывают москвичей остаться дома на майские праздники

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Врачи столичных больниц и поликлиник призвали горожан остаться дома в майские праздники и не пересекаться с друзьями и родственниками. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве со ссылкой на страницы врачей в соцсетях.
В Оперштабе напомнили, что ежедневно в столице подтверждается от 2,5 до 3 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
"Мир, труд, май! Весна, праздники, шашлыки! Все устали. Всем хочется свежего воздуха. Особенно когда за окном синее небо, яркое солнце и распускаются листья. Только ничего в нашей работе не поменялось. Ни количество пациентов, ни тяжесть течения болезни", – написал на своей странице в Facebook главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко.
Он отметил, что в больницах находится по-прежнему много пациентов, среди которых много молодежи.
"Все спрашивают меня про мое отношение к наступающим майским праздникам. Ответ: #сидимдома", – подчеркнул врач.действует режим повышенной готовности до 11 мая. Граждан призвали соблюдать самоизоляцию и не покидать свои квартиры.
Если появилась необходимость выехать, то нужно оформить пропуск. Разрешение на передвижение по городу необходимо для поездок на личном и общественном транспорте. Пропуск выдается для поездок на работу, в медицинские учреждения или для личных целей.
При оформлении заявки можно использовать сайт nedoma.mos.ru. Кроме того, получить пропуск для передвижения по городу с использованием личного или общественного транспорта можно по телефону +7 (495) 777-77-77 или отправив СМС на номер 7377.
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