Временные госпитали для больных COVID-19 могут развернуть в ТЦ, спорткомплексах и на ВДНХ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Столичные власти рассматривают возможность переоборудования общественных площадок в стационары для больных коронавирусом. В частности, временные госпитали могут развернуть в торговых центрах, спорткомплексах и на ВДНХ, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

"Мы строим быстровозводимые клиники возле крупных высокотехнологичных больниц. Это медицинские специализированные конструкции до 5 тысяч коек, в монтаже находится 3,5 тысячи, кроме того, мы определили, что в больших открытых спортивных комплексах, на ВДНХ, торговых центрах мы отбираем помещения для того, чтобы там развернуть временные госпитали", – заявил градоначальник в эфире телеканала "Россия 24".

Мэр добавил, что в настоящее время в целях борьбы с COVID-19 были введены стационарные больницы в 24 тысячи коечных мест. В планах – увеличение их числа еще на 3 тысячи.

Собянин отметил, что все принимаемые решения делаются с прицелом на несколько недель вперед.

"Если динамика не снизится, мы должны быть готовы обеспечить максимальное количество заболевших медпомощью, оградить москвичей от проблем многих стран мира, где просто ложится медицинская система, где просто не справляется с потоком пациентов", – резюмировал мэр.

Ранее Сергей Собянин сообщил о том, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась. По словам градоначальника, об этом свидетельствует динамика заболеваемости в последние 5–7 дней. Он предположил, что столица вышла на пик коронавирусной инфекции. При этом он добавил, что Москва прошла в лучшем случае четверть пути в борьбе с вирусом.

Согласно последним данным, за последние сутки в России подтвердили 7 099 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека.

Всего в стране зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека.