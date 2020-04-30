За сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

За последние сутки в России подтвердили 7 099 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом. Клинических проявлений не было у 2 829 человек, или 39,9%.

COVID-19 зарегистрировали в 85 регионах страны. Большинство зараженных обнаружили в Москве – 3 093. В Московской области заразились 793 человека, в Санкт-Петербурге – 336, в Дагестане – 158, в Нижегородской области – 150, в Брянской области – 118, в Калужской области – 113, в Мурманской области – 101.

В Северной Осетии зарегистрировали 93 новых зараженных, в Тульской области – 92, в Ростовской области – 79, в Тамбовской области и Башкирии – по 75, в Свердловской области – 74, в Татарстане – 71, в Курской области – 68, Челябинской области – 67, в Краснодарском крае – 66, Красноярском крае – 57, Ямало-Ненецком АО – 54, в Ленинградской области – 51, Чувашии – 47, Саратовской области – 46, Кабардино-Балкарии – 44, Ингушетии и Ставропольском крае – по 43, в Рязанской, Пензенской и Самарской областях – по 40.

В Мордовии заразились 39 человек, в Хабаровском крае – 38, Приморском крае – 36, во Владимирской и Новосибирской областях – по 35, в Воронежской области и Алтайском крае – по 34, в Ивановской и Калининградской областях – по 32, в Липецкой, Волгоградской областях и Республике Марий Эл – по 31, в Белгородской области – 28, в Орловской, Кировской, Оренбургской и Ульяновской областях – по 27.

В Смоленской области и Бурятиии – по 26 новых случаев, в Республике Саха (Якутия) и Камчатском крае – по 24, в Ярославской области – 23, в Карачаево-Черкесии – 22, в Ханты-Мансийском АО – 21, в Чечне – 20, в Пермском крае – 19, в Костромской области – 18, в Тверской области – 17, в Астраханской и Тюменской областях – по 15, в Архангельской и Новгородской областях – по 13, в Кемеровской области – 12, в Удмуртии – 11, в Республике Коми, Омской, Амурской областях и Крыму – по 10.

По 9 зараженных зарегистрировали в Адыгее и Калмыкии, по 7 – в Вологодской и Псковской областях, 6 – в Еврейской АО, 5 – в Забайкальском крае, по 4 – в Хакасии и Иркутской области, по 3 – в Карелии и Ненецком автономном округе, по 2 – в Республике Горный Алтай, Республике Тыва, Томской и Магаданской областях, по 1 – в Курганской, Сахалинской областях, Чукотском АО и Севастополе.

В России всего зарегистрировано 106 498 случаев коронавирусной инфекции. Это на 7,1% больше, чем днем ранее. За сутки выписали 1 333 человека, причем в Москве – 525 из них. За все время выздоровели 11 619 пациентов. За сутки подтвержден 101 летальный случай. Всего умерли 1073 человека.

28 апреля Владимир Путин в ходе совещания по вопросам борьбы с коронавирусом в регионах РФ продлил действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях. В частности, сообщалось, что продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы.

Сергей Собянин подписал указ, который продлевает до 11 мая включительно все ограничения, действующие в Москве.

Мэр Москвы обратил внимание, что, несмотря на некоторое снижение динамики прироста заболеваний COVID-19, больных за неделю стало на 70% больше.

Также Сергей Собянин поддержал принятое ранее президентом решение о продлении нерабочих дней еще на две недели. Мэр призвал москвичей оставаться дома на майские праздники.

