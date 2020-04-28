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Москва 24

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Общество

19:48

Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях

общество

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях, подписанный президентом России Владимиром Путиным. В частности, продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы, сообщили в пресс-службе Кремля.

В документе сказано, что указ не распространяет свое действие на следующие организации:

  • непрерывно действующие организации;
  • организации, имеющие оборудование, предназначенное для непрерывного технологического процесса;
  • медицинские и аптечные организации;
  • организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой необходимости;
  • организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих;
  • организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы;
  • организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций.

Во вторник, 28 апреля, глава государства продлил действия ограничительных мер в связи с распространением COVID-19. В том числе дни с 6 по 8 мая были объявлены нерабочими с сохранением зарплаты. При этом Путин отметил, что период нерабочих дней должен пройти при строгом соблюдении всех профилактических мер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики.

Представитель Кремля также сообщал, что московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома. В то же время сообщалось, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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