Фото: Москва 24/Никита Симонов
Появился перечень работников, которых не затронет указ о нерабочих днях, подписанный президентом России Владимиром Путиным. В частности, продолжат работу аптеки, медучреждения, продуктовые магазины и неотложные строительные работы, сообщили в пресс-службе Кремля.
В документе сказано, что указ не распространяет свое действие на следующие организации:
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики.
Представитель Кремля также сообщал, что московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома. В то же время сообщалось, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом.
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