Решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что решение о продлении режима самоизоляции будет принято на основе текущей динамики, сообщает "Газета.ру".

"Очевидно, что предстоит принять решение, основываясь на текущей динамике и каких-то краткосрочных прогнозах. Прогнозы на среднюю перспективу и на дальнюю здесь вряд ли возможны", – сказал Песков.

Ранее Песков рассказал, что московские власти пошли на ужесточение режима самоизоляции и введение цифровых пропусков, когда увидели, что горожане отказываются оставаться дома. Представитель Кремля подчеркнул, что, выходя на улицу, люди подвергали опасности себя и окружающих.

В то же время Песков считает, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом. По его словам, в первый месяц лета станет полегче. При этом он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

По последним данным, за сутки в РФ установили 6 198 тысяч случаев заражения COVID-19. При этом у 2 693 человек из нового суточного прироста не было зафиксировано симптомов болезни.

Во всем мире, по данным ВОЗ, зафиксировано уже больше 2,8 миллиона случаев заражения, более 193 тысяч человек скончалось.

