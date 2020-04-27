Песков спрогнозировал выход России на плато COVID-19

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что к середине мая Россия должна выйти на плато по заболеваемости коронавирусом, сообщает сайт "Аргументы и факты". По его словам, в первый месяц лета станет полегче.

"Человек так устроен, что, наверное, через месяц или два мы уже будем с трудом вспоминать те тяготы, которые переживаем сегодня", – подчеркнул представитель Кремля.

Песков добавил, что тяготы не забудутся у тех, кто потерял своих близких или сам серьезно переболел. Также он заметил, что гражданам предстоит много работать, чтобы минимизировать последствия пандемии для своей жизни.

"Это тоже будет непростой период, надо будет вложить в это много сил", – заметил он. Песков также заявил, что государству нужно будет помогать гражданам, и обратил внимание, что помощь уже оказывается.

"Очевидно, нужно будет четко контролировать, как выполняются принятые решения. Где могут быть какие-то затыки, не срабатывают механизмы, где помощь не доходит до людей. Много будет задач, конечно. Но жизнь в любом случае вернется в нормальное русло", – заключил пресс-секретарь президента.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова сообщила, что ситуация с распространением коронавируса в России может перейти в стадию плато уже на этой неделе.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля.

Он отметил, что сейчас показатели заболеваемости складываются из первой недели, которая была введена властями на федеральном уровне. Тимаков подчеркнул, что после нее люди немного расслабились, что привело к первым нарушениям самоизоляции.

Он считает, что из-за этого в конце апреля – начале мая в городе произойдет небольшое увеличение числа инфицированных. После этого, по его словам, ситуация стабилизируется на 1,5–2 недели, а затем Москва выйдет на плато.

При этом он подчеркнул, что регионы пойдут слегка по другому сценарию с отставанием на две–четыре недели, в зависимости от числа заболевших в данном городе.