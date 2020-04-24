РФ может выйти на плато COVID-19 на следующей неделе – Скворцова

Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Ситуация с распространением коронавируса в России может перейти в стадию плато на следующей неделе, считает глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Об этом она сообщила на дистанционном заседании внутрифракционной группы "Единой России" в Госдуме.
"Мы какое-то время на нем продержимся и пойдем вниз. Вот хотелось бы, чтобы так оно и было", – цитирует Скворцову РИА Новости.
По ее словам, теоретический и практический опыт по ситуации с COVID-19 постоянно растет, появляются новые знания о вирусе.
Инфекционист Евгений Тимаков ранее сообщил, что устойчивое снижение числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Москве можно будет наблюдать в конце июня – начале июля.
Он отметил, что сейчас показатели заболеваемости складываются из первой недели, которая была введена властями на федеральном уровне. Тимаков подчеркнул, что после нее люди немного расслабились, что привело к первым нарушениям самоизоляции.
Он считает, что из-за этого в конце апреля – начале мая в городе произойдет небольшое увеличение числа инфицированных. После этого, по его словам, ситуация стабилизируется на 1,5–2 недели, а затем Москва выйдет на плато.
При этом он подчеркнул, что регионы пойдут слегка по другому сценарию с отставанием на две–четыре недели, в зависимости от числа заболевших в данном городе.
Ранее главный внештатный эпидемиолог Минздрава России Николай Брико заявил, что пока рано говорить о выходе РФ на плато по заболеваемости COVID-19. Он подчеркнул, что сейчас нужно активно отслеживать динамику заболеваемости, добавив, что для оценки обстановки нужна еще как минимум неделя.
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