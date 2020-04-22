Эксперты полагают, что РФ преодолеет пик по COVID-19 к середине мая – Песков

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Эксперты считают, что Россия преодолеет пик заболеваемости коронавирусом к середине мая, заявил телеканалу CNBC пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, тогда можно будет ожидать постепенного снижения показателей.

Он констатировал ежедневный прирост числа заболевших и назвал его довольно значительным. "Но это не тот рост, который поставил бы под угрозу систему здравоохранения", – пояснил представитель Кремля.

За последние сутки в России подтвердили 5 236 случаев коронавирусной инфекции. У 2 275 заболевших не было клинических проявлений. Нарастающим итогом в стране зарегистрировано 57 999 случаев – это на 9,9% больше, чем днем ранее. За весь период зафиксировано 513 летальных исходов, выздоровели 4420 человек.

В столице зафиксировано 2 548 новых случаев. Среди новых пациентов около 46,5% людей в возрасте от 18 до 45 лет. Количество инфицированных в возрасте от 46 до 65 лет составляет 34%.

Около 9% всех зараженных – люди старше 65 лет, причем около 6,5% из них старше 80 лет. Еще 4% из числа заболевших – дети.

Все пациенты и близко контактировавшие с ними лица находятся под наблюдением врачей. Всего в Москве вирусом заразился 31 981 человек.

Главный внештатный специалист Минздрава Николай Брико считает, что ограничительные меры, действующие в России в рамках борьбы с распространением коронавируса, необходимо продлить на майские праздники. Медик добавил, что страна еще не достигла пика и не вышла на плато по заболеваемости COVID-19. Он обратил внимание, что за последние несколько дней прирост зараженных составил 8–10%.

Владимир Путин тоже заявил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. Он отметил, что распространение COVID-19 в стране продолжается, однако власти готовились к этому. За счет этого процесс удалось притормозить, заключил президент.