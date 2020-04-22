Коронавирус-2020 в России: когда нам ждать спада эпидемии

В России не осталось ни одного региона, который бы не затронул коронавирус. Количество заболевших растет с каждым днем, однако резкую вспышку эпидемии в стране удается сдерживать. Рассказываем, что известно о российской ситуации с COVID-19 на сегодняшний день и когда эпидемия пойдет на спад.

Коронавирус захватил все регионы России

Фото: ТАСС/Сергей Карпухин

По данным Оперштаба по коронавирусу, на сегодняшний день в Москве зафиксирован 31 981 случай заболевания COVID-19. За последние сутки в России выявили 5 236 новых случаев инфицирования, из них 2 548 – в Москве. Почти у половины зараженных не было клинических проявлений. Таким образом, в России не осталось ни одного региона, где бы не были выявлены случаи коронавируса. До последнего держалась Республика Алтай, но и там 16 апреля зафиксировали первый случай заболевания у местной жительницы.

Всего в России зарегистрировано 57 999 случаев коронавирусной инфекции. Это на 9,9% больше, чем днем ранее. За весь период в России умерли 513 человек с COVID-19, выздоровели 4 420 пациентов.

На данный момент самое большое количество заболевших приходится на Москву, причем большинство – младше 65 лет. По данным Роспотребнадзора, 45-50% заболевших не ощущают никаких симптомов болезни.



Как развивается болезнь

Китайские ученые выяснили, что наибольшая вероятность заразиться существует при общении с теми, кто уже заболел, но первые симптомы COVID-19 у заразившегося проявятся только через один-два дня. То есть человек еще сам не знает о своем заболевании, чувствует себя хорошо, но именно в этот период он может заразить большое количество людей. Согласно исследованиям, более 30% случаев заражения коронавирусом происходят в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.

Коронавирус попадает в организм человека через слизистые оболочки или воздушно-капельным путем, когда заболевший чихает или кашляет. Проникая в клетки альвиол легких, вирус начинает быстро размножаться. В результате образуются десятки тысяч новых вирусных частиц, которые выходят из клетки, разрушая ее. В итоге развивается тяжелая вирусно-бактериальная пневмония.





Симон Мацкеплишвили член-корреспондент РАН, заместитель директора по научной работе Университетской клиники МГУ имени Ломоносова Важно сказать, что она развивается не у всех пациентов. Предрасполагающими факторами являются сопутствующие заболевания легких, пожилой возраст, сахарный диабет, сердечные недуги.

Дальше в борьбу вступает иммунная система. Она начинает бороться не только с вирусом, но и с бактериями, которые накапливаются в легких. Этот процесс приводит к массивному повреждению легочной ткани. Нарушается главная функция легких – насыщение крови кислородом, в результате чего состояние больного резко ухудшается. При этом может развиться дистресс-синдром, угрожающий жизни.





Александр Карабиненко профессор РНИМУ имени Пирогова, врач-пульмонолог Дистресс-синдром – это осложнение в процессе болезни, от которого человек умирает. Таких пациентов не более 10%, и то врачи стараются, чтобы их было как можно меньше. Большую часть больных удается вывести из этого тяжелого состояния.

В таком случае человека подключают к искусственной вентиляции легких либо проводят специальную процедуру по насыщению крови кислородом. По данным российских врачей, больше чем в 90% случаев идет легкая форма течения болезни, не требующая госпитализации.

Когда нам ждать пика эпидемии?

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Рост числа заболевших продолжается как в столице, так и в регионах. При этом регионы отстают от Москвы и Подмосковья по темпам роста инфицированных на две-три недели. Владимир Путин сообщил, что пик по коронавирусу в России еще впереди. При этом президент подчеркнул, что в целом удается замедлить рост распространения болезни. В свою очередь, Сергей Собянин заявил о том, что благодаря ограничительным мерам удалось предотвратить взрывной рост заболеваемости в Москве.





Сергей Собянин мэр Москвы Заболеваемость в городе растет, но не в геометрической прогрессии и далеко не по худшему сценарию, как мы видим это, скажем, в Нью-Йорке, очень похожем на Москву по численности и структуре населения.

Некоторые российские вирусологи считают, что Россия не пойдет и по китайскому пути развития пандемии. По мнению специалистов, скорость распространения инфекции зависит в большей степени от транспортных потоков. "Пока мы не идем на то, чтобы закрывать города или вводить очень жесткий карантин. Мы наблюдаем. Есть надежда, что эпидемия пойдет на спад", – полагает вирусолог, профессор Анатолий Альтштейн.

Между тем в столице продолжается переоборудование отдельных стационаров для приема граждан с пневмонией и подтвержденным коронавирусом. Заммэра Москвы Анастасия Ракова сообщила, что пик заболеваемости в Москве может произойти в ближайшие две-три недели. Свое предположение о развитии коронавируса сделал и глава Сбербанка Герман Греф. Он сообщил о том, что пик заболеваемости COVID-19 в России придется на 5–10 мая. Такие выводы были сделаны при расчете математической модели развития пандемии.

По расчетам медиков, пик заболеваемости уже близок, до мая страна должна выйти на плато. То есть ежедневное число новых заболевших остановится и будет держаться примерно на одном уровне. Всплеск заболевших 19 апреля руководитель ФМБА Вероника Скворцова объяснила тем, что был расширен круг тестируемых. На сегодняшний день Россия занимает второе место по числу тестирований на коронавирус в мире.

Некоторые российские вирусологи предполагают, что количество новых зараженных начнет резко падать к началу лета, но для эффективности введенные ограничительные меры должны длиться минимум четыре недели. Это обусловлено инкубационным периодом COVID-19, который длится две недели.