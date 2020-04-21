Ученые определили период наивысшей заразности коронавируса

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Китайские ученые считают, что заболевшие новой коронавирусной инфекцией наиболее заразны в период от одного до двух дней до проявления симптомов, сообщает "Газета.ру".

Проанализировав 77 случаев передачи вируса от установленного источника заболевшему, специалисты пришли к выводу, что заразность возникает за 2,3 дня до проявления признаков заболевания. При этом пик контагиозности наступает за 0,7 дня до появления симптомов.

Также ученые говорят, что более 30% случаев заражения COVID-19 происходят в результате предсимптомной или бессимптомной передачи вируса.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

В стране провели уже более 2,1 миллиона тестов на коронавирус. За последние сутки проведено 89 тысяч тестов. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 139 тысяч человек.

В Минздраве надеются на спад распространения коронавируса в стране к лету. При этом глава ведомства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.

