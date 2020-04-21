В России провели более 2,1 миллиона тестов на COVID-19

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России провели уже более 2,1 миллиона тестов на коронавирус, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. За последние сутки проведено 89 тысяч тестов.

Под медицинским наблюдением из-за подозрения на COVID-19 остается 139 тысяч человек.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,3 миллиона случаев заражения, свыше 157 тысяч человек скончалось. В России общее число заболевших составляет более 47 тысяч человек, всего скончались от болезни 405 человек, выздоровели 3 446.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

В Минздраве надеются на спад распространения коронавируса в стране к лету. При этом министр ведомства подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.

