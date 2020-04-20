В Минздраве надеются на спад пандемии коронавируса к лету

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24" сообщил, что в ведомстве надеются на спад распространения коронавируса к лету.
Он подчеркнул, что санитарно-эпидемиологическая обстановка в России будет зависеть от средств, используемых в лечении COVID-19.
"Мы надеемся, что к лету эта ситуация начнет спадать и дальше все будет зависеть от того, какие методы лечения появятся в наших руках", – сказал Мурашко.
Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что с 1 июня вакцина Минздрава будет проходить этап клинических испытаний. В то же время он заявил, что нынешние сроки являются рабочими и впоследствии могут быть изменены.
Кроме того, президент России Владимир Путин поручил Минздраву изучить варианты ускорения регистрации вакцины от коронавируса и ввоза оборудования для производства лекарства. Путин также не исключил, что впоследствии для разработки противовирусного препарата будут выделены дополнительные средства.
Глава государства подчеркнул, что пик развития пандемии коронавируса еще впереди. В то же время он отметил, что благодаря принятым ранее мерам удалось затормозить распространение COVID-19 в России.
Ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев отметил, что, по самым оптимистичным прогнозам, пандемия коронавируса завершится в России лишь в начале июня. Примерно такого же мнения придерживается и главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
В России за последние сутки зарегистрировали 4268 человек, которые заразились коронавирусом. Всего за все время медицинских наблюдений на территории РФ зафиксировали 47 121 случай инфицирования. За весь период выздоровели 3446 пациентов. 405 человек стали жертвами коронавируса.
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