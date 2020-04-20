Путин поддержал идею сначала привить от коронавируса медиков

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин поддержал идею обеспечить вакциной от коронавируса в первую очередь медиков, передает ТАСС. По словам президента, "это само собой разумеется".

"Прежде всего медработников нужно защитить, потому что они находятся на передовой, это, безусловно, так", – объяснил он.

На совещании по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ заместитель главного внештатного специалиста по инфекционным болезням департамента здравоохранения Москвы Елена Цыганова попросила главу государства, когда будет выработана эффективная вакцина против коронавируса, первыми провакцинировать медицинских сотрудников.

Вакцина Минздрава РФ против COVID-19 перейдет на этап клинических исследований летом, рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург. Он уточнил, что это не окончательные, а рабочие сроки, и они могут меняться. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко сообщил, что работы над вакцинами проводятся в 7 центрах.

Президент поручил министерству проработать ускорение регистрации вакцины и ввоза оборудования для производства лекарства. Он также допустил возможность выделения дополнительных ресурсов для разработок.

Кроме того, российский лидер до 15 мая поручил правительству РФ принять решения, чтобы упростить и сократить сроки доклинических, клинических исследований и госрегистрации препаратов для профилактики коронавируса.

За последние сутки в России зарегистрировали 4 268 человек, заразившихся коронавирусом нового типа. У 1 935 пациентов не выявили клинических проявлений инфекции.

Всего за все время медицинских наблюдений в стране зафиксировали 47 121 случай заражения, из которых 26 350 – в Москве. 3 446 пациентов выздоровели после прохождения курса лечения. 405 человек скончались в результате заражения.