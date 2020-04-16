Путин поручил кабмину упростить порядок исследований препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Владимир Путин поручил правительству РФ принять решения, чтобы упростить и сократить сроки доклинических, клинических исследований и госрегистрации лекарств для профилактики коронавируса.

Сделать это следует до 15 мая. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.

В поручении говорится, что кабмин также должен обеспечить "осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения".

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Он отметил, что клинические испытания лекарства начнутся через 10-12 дней. Мурашко подчеркнул, что компания уже произвела первую партию для проведения испытаний.

Москвичей начнут проверять на предмет иммунитета к коронавирусу с 14 апреля. В частности, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это даст понимание того, насколько защищены медицинские работники.

В настоящий момент продолжаются работы над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. В частности, в Роспотребнадзоре сейчас ведутся работы над тремя вариантами вакцин. Что касается препаратов, то 7 апреля Федеральное медико-биологичнское агентство начало сравнительные клинические исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.