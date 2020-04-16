Путин поручил кабмину упростить порядок исследований препаратов от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Владимир Путин поручил правительству РФ принять решения, чтобы упростить и сократить сроки доклинических, клинических исследований и госрегистрации лекарств для профилактики коронавируса.
Сделать это следует до 15 мая. Перечень поручений президента опубликован на сайте Кремля.
В поручении говорится, что кабмин также должен обеспечить "осуществление мониторинга эффективности и безопасности вакцин, включая наличие поствакцинальных осложнений в ходе их практического применения".
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко ранее рассказал, что российская компания разработала препарат от коронавируса. Он отметил, что клинические испытания лекарства начнутся через 10-12 дней. Мурашко подчеркнул, что компания уже произвела первую партию для проведения испытаний.
Москвичей начнут проверять на предмет иммунитета к коронавирусу с 14 апреля. В частности, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это даст понимание того, насколько защищены медицинские работники.
В настоящий момент продолжаются работы над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. В частности, в Роспотребнадзоре сейчас ведутся работы над тремя вариантами вакцин. Что касается препаратов, то 7 апреля Федеральное медико-биологичнское агентство начало сравнительные клинические исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.
Какие средства Минздрав включил в список для борьбы с коронавирусом?
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