Российская компания создала препарат от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал, что российская компания разработала препарат от коронавируса.

Об этом он заявил в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным. Он отметил, что клинические испытания лекарства начнутся через 10-12 дней. Мурашко подчеркнул, что компания уже произвела первую партию для проведения испытаний.

"Мы ждем, что сегодня она должна внести пакет документов экспертами. В течение короткого времени будут оценены доклинические исследования, и мы планируем, что где-то не позднее чем через 10–12 суток этот препарат войдет в клинику, на клинические испытания", – заявил Мурашко.

Ранее стало известно, что москвичей начнут проверять на предмет иммунитета к коронавирусу с 14 апреля. В частности, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, это даст понимание того, насколько защищены медицинские работники.

В настоящий момент продолжаются работы над созданием вакцины от коронавирусной инфекции. В частности, в Роспотребнадзоре сейчас ведутся работы над тремя вариантами вакцин. Что касается препаратов, то 7 апреля Федеральное медико-биологичнское агентство начало сравнительные клинические исследования препаратов для лечения пациентов с коронавирусом.

Также российские вирусологи считают, что котов вскоре будут использовать для тестирования вакцин, поскольку они наиболее восприимчивы к коронавирусу. Кроме того, специалисты утверждают, что своевременная вакцинация позволит препятствовать осложнению после перенесенного коронавируса.

Какие средства Минздрав включил в список для борьбы с коронавирусом?

За последние сутки в России зарегистрировали 2 558 новых случаев заражения COVID-19. 1355 эпизодов инфицирования приходятся на Москву. Всего на территории РФ коронавирус зафиксировали у 18 328 человек.