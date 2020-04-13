Попова: почти у половины новых пациентов с COVID-19 нет клинических симптомов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Власти России надеются, что число зараженных коронавирусом в стране будет расти не более недели. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова в рамках совещания с президентом РФ по вопросу о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране.

"Сегодняшнее развитие ситуации говорит о том, что определенное количество дней, мы надеемся, не больше чем неделю, будет рост количества выявлений и рост количества заболевших", – приводит РИА Новости ее слова.

Попова добавила, что у 1040 из 2558 новых пациентов с подтвержденным коронавирусом отсутствовали клинические симптомы заболевания.

Глава Роспотребнадзора также отметила, что лаборатории ведомства дают верный результат тестирования на коронавирусную инфекцию в 98% случаев, лаборатории министерства здравоохранения в Москве – в более 80% случаев.

Ранее сообщалось, что проверка иммунитета москвичей к коронавирусу начнется с 14 апреля.

Тест-систему, которая выявляет антитела к коронавирусу в организме и таким образом определяет его стойкость к заболеванию, зарегистрировал 10 апреля научный центр "Вектор". Ее будут использовать при разработке вакцин и для выявления переболевших ретроспективно.