Академик РАН назвал самый ранний срок завершения эпидемии COVID-19

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самый оптимистичный прогноз по завершению эпидемии коронавируса в России – начало июня.

Об этом заявил ведущий российский инфекционист, советник директора НИИ эпидемиологии, академик РАН Виктор Малеев. В интервью "Парламентской газете" он подчеркнул, что сценарий зависит от того, как россияне будут соблюдать самоизоляцию.

"Но об окончательной победе можно будет говорить только тогда, когда мы разработаем вакцину", – подчеркнул специалист. При этом, по словам Малеева, вакцина будет готова только к концу года. "Хорошо, если получится раньше", – заключил он.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова обратила внимание, что коронавирус в дальнейшем распространится по Африке и ряду стран Азии. По ее мнению, говорить о том, что заражение людей резко прекратится, бесперспективно.

Попова уточнила, что Роспотребнадзор намерен выпустить три вакцины от коронавируса. Она объяснила, что база одной из вакцин уже используется, она безвредна.

В России за последние сутки зафиксировано 1 786 новых случаев коронавируса. Всего в стране заразилось новым вирусом свыше 11,9 тысячи человек. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Сергей Собянин ранее рассказал, что с понедельника, 13 апреля, власти Москвы также будут постепенно вводить пропускной режим. Кроме того, ограничивается или прекращается работа большинства организаций, кроме жизненно важных для функционирования города.