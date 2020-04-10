Роспотребнадзор разрабатывает три вакцины от коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Роспотребнадзор намерен выпустить три вакцины от коронавируса. Об этом заявила глава ведомства Анна Попова.

"Сегодня мы говорим о том, что будем готовить к выпуску три вероятностных вакцины, и очень ждем, когда это наступит", – сказала Попова в эфире телеканала "Россия 24".

Попова пояснила, что база одной из вакцин уже используется и безвредна. По ее словам, сейчас она проходит дополнительные исследования, чтобы в дальнейшем использовать ее именно против коронавируса.

"Меняется несколько элементов, она становится вакциной именно против этого вируса, но определенный ряд все равно нужно пройти, что эти изменения не сделали ее более вредной, чем она была, что она только для пользы", – сказала глава Роспотребнадзора.

Ранее Попова заявила, что четких прогнозов по окончанию пандемии коронавируса нет. Она обратила внимание, что поведение вируса и ситуацию вокруг него не спрогнозирует ни одна страна в мире.

18 марта Всемирная организация здравоохранения объявила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Гебрейесус заявил, что считает колоссальным достижением то, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.

На прошлой неделе директор государственного научного центра "Вектор" Ринат Максютов заявил, что клинические испытания вакцины от коронавируса в РФ начнутся до 11 мая.

Он проинформировал, что средство от COVID-19 уже протестировали на мышах и хорьках, которым удалось выработать иммунитет к коронавирусу. Теперь же начались испытания на обезьянах.

11 марта ВОЗ назвала вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. Во всем мире зафиксировано уже больше 1,35 миллиона случаев заражения, более 79,2 тысячи человек скончалось. В России число зараженных превышает 11,9 тысячи человек.

