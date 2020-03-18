ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Фото: ТАСС/XIONG QI / XINHUA/ЕРА
Начались первые тесты вакцины против нового типа коронавируса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.
Гендиректор ВОЗ заявил, что считает колоссальным достижением, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.
"Мы рекомендуем исследователям по всему миру систематически проводить оценку экспериментальных лекарств", – подытожил Тедрос.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что правительство РФ поставило в регионы 427 тысяч тест-систем на выявление нового вируса. При этом она заявила, что необходимости проходить тест всем простудившимся россиянам нет.
На прошлой неделе также сообщалось, что российская компания разработала тест для выявления коронавируса, позволяющий получить результат за 15 минут. В экспресс-тесте используется метод изотермической полимеразной цепной реакции. Для анализа необходимо взять у пациента мазок из слизистой носа и рта.
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек, свыше восьми тысяч человек умерли. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире.
В России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Специалисты определили круг лиц, с которыми они контактировали. Их планируется поместить под медицинское наблюдение.
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