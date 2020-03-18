Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тыс человек

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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Адханома Гебрейесуса.

"ВОЗ сообщила о более чем 200 тысячах случаев, свыше восьми тысяч человек умерло. Более 80% всех случаев приходится на два региона – Европу и Азиатско-Тихоокеанский регион", – сказал Тедрос.

Гендиректор ВОЗ посоветовал государствам для предотвращения дальнейшего распространения вируса изолировать, тестировать и лечить каждого пациента с подозрением на COVID-19, а также отслеживать каждый контакт заболевших.

Накануне в Черногории были зарегистрированы первые два случая заражения новым типом коронавируса. Вирус выявили у двух женщин 1948 и 1973 года рождения. Черногория оставалась последней европейской страной, где не было коронавируса.

Днем ранее первый случай заражения коронавирусом был выявлен на территории Сомали. На прошлой неделе из Китая вернулись четверо сомалийцев с подозрением на новый вирус. Диагноз подтвердился только у одного из них.

11 марта ВОЗ официально объявила пандемию нового коронавируса в мире. Европа стала центром пандемии COVID-19. Число сообщений о заболевании превышает пиковые данные Китая.

Первыми пациентами стали жители китайского города Ухань в конце декабря 2019 года. Там выявлено более 80 тысяч случаев заражения коронавирусом.

Всего в России число заболевших достигло 147. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

