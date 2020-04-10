В России зафиксировано 1786 новых случаев коронавируса

Фото: портал мэра и правительства Москвы/ Максим Мишин

1786 новых случаев коронавируса зарегистрировано за последние сутки в 57 регионах России, сообщает Оперативный штаб.

Выявлено 18 летальных исходов, полностью выздоровели 97 человек. Впервые диагноз поставлен в Республике Тыва.

Больше всего новых пациентов приходится на Москву – 1124 человека. В Московской области за последние сутки заболели 182 человека. На третьем месте – Коми с 58 зараженными, в Санкт-Петербурге – 35.

Общее число зараженных – 11 917 в 82 регионах. За весь период зафиксировано 94 летальных исхода, выздоровели 795 человек.

Ранее Роспотребнадзор сообщал, что 162 тысячи человек находятся под медицинским наблюдением в связи с подозрением на заражение. В стране провели более 1,09 миллиона тестов на COVID-19.

Кому нужно быть наиболее осторожными из-за COVID-19

Глава Минздрава России Михаил Мурашко рассказал, что диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине. Он предостерег от самостоятельного применения противомалярийного препарата, использующегося при лечении COVID-19. По утверждению министра, лекарство имеет опасные побочные эффекты.

Он добавил, что клинические симптомы проявляются в среднем через 4–5 дней после заражения. При этом Мурашко пояснил, что период может варьироваться от 2 до 14 и более дней.

Сергей Собянин считает, что Москве удалось вырвать время, чтобы лучше подготовиться к распространению заболевания. Он подчеркнул, что пик заболеваемости в городе еще не наступал.

Мэр заявил, что в столице на сегодняшний день соблюден баланс перемещения горожан. По его словам, ежедневно в длительных поездках находится около 3 миллионов человек – четверть от 12 миллионов населения.

Глава города уточнил, что на 80% снизилось число пассажиров метро, а в наземном транспорте – на 70–75%. Сокращение наблюдается и в плане количества автомобилистов на дорогах.