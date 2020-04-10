В Минздраве РФ объяснили порядок постановки диагноза "коронавирус"

Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев

Диагноз "коронавирусная инфекция" может ставиться без лабораторного подтверждения, а только по клинической картине, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

В эфире телеканала "Россия 1" он объяснил, что это нормальная практика в случае, когда болезнь развивается быстротечно и у нее есть характерная клиническая картина.

Мурашко добавил, что состояние больных, которые не начали лечиться своевременно или не придерживались рекомендаций медиков, ухудшается. Он предостерег от самостоятельного применения противомалярийного препарата, использующегося при лечении COVID-19. По словам министра, лекарство имеет опасные побочные эффекты.

Появление клинических симптомов новой коронавирусной инфекции наступает в среднем через 4–5 дней после заражения, уточнил он. При этом Мурашко пояснил, что этот период может варьироваться от 2 до 14 и более дней.

Пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие ожирением, болеют тяжелее остальных, обратил внимание министр. Он рассказал, что это касается и людей старше 60–65 лет, у которых есть тяжелые соматические заболевания: сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма и сахарный диабет.

За последние сутки в России подтвердили 1 459 случаев коронавирусной инфекции. COVID-19 зарегистрировали в 50 регионах страны, и большинство случаев в Москве – 857. Сергей Собянин подчеркнул, что пик заболеваемости коронавирусом в столице еще не наступил. Он отметил, что город находится "у подножия пика".

Всего на сегодняшний день в 81 регионе России зафиксирован 10 131 случай. За весь период выписали 698 пациентов.