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Общество

21:50

У пациентов с ожирением коронавирус протекает очень тяжело – Мурашко

общество власть

Фото: depositphotos/Kzenon

Пациенты с коронавирусной инфекцией, страдающие ожирением, болеют тяжелее остальных, рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, тяжело болеют люди старше 60-65 лет, у которых есть тяжелые соматические заболевания, такие как сердечно-сосудистая и ишемической болезнь сердца, болезни органов дыхания, бронхиальная астма и сахарный диабет.

Ранее Мурашко сообщил, что появление клинических симптомов новой коронавирусной инфекции наступает в среднем через 4-5 дней после заражения. Вместе с тем этот период может варьироваться от 2 до 14 и более дней.

В мире коронавирусом заразилось около 1,5 миллиона человек, зафиксировано почти 90 тысяч смертельных исходов. В России зарегистрирован 10 131 случай заражения, выздоровели 698 человек, умерли 76.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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