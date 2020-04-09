Вирусолог рассказал, поможет ли плазма крови переболевших COVID-19 в создании вакцины

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Директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных заболеваний Георгий Викулов заявил Москве 24, что эффект от лечения коронавируса через плазму крови переболевших будет только спустя время.

"Плазма крови не используется для создания вакцины. Она может помочь только в лечебных целях. Плазма выздоровевших содержит активные антитела против вируса, которые и используются в терапевтических целях совместно с другими препаратами", – рассказал Викулов Москве 24.

Он также заявил, что эффективность такого способа лечения покажет время. "Насколько будет эффективна такая терапия, станет видно позже. Пока об этом рано говорить, так как метод сейчас имеет ограниченное применение", – объяснил вирусолог.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что 11 человек, которые вылечились от коронавируса, согласились сдать свою кровь. Ее плазма будет использоваться для лечения больных COVID-19.

Также продолжаются исследования для создания вакцины против коронавируса – ее испытания начнутся не позднее 11 мая.

По состоянию на 8 апреля в Москве 10 больниц были переоборудованы для приема инфицированных коронавирусом. Кроме того, столичные власти выделят 5 миллиардов рублей федеральным клиникам для аналогичного перепрофилирования медицинских учреждений.

За последние сутки на территории РФ обнаружили 1 459 человек, которые заразились коронавирусом. Всего за все время медицинских наблюдений в России зафиксировали уже более 10 тысяч случаев инфицирования COVID-19.