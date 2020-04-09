Стас Михайлов переболел пневмонией

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Певец Стас Михайлов рассказал что переболел двусторонней пневмонией. По словам артиста, его тесты на коронавирус были отрицательными.

"У меня четыре теста отрицательные на COVID-19, я их сдавал. Но тем не менее двусторонняя пневмония, которой болеют сейчас очень многие... Мне сделали КТ, у меня двустороннее воспаление легких", – поделился Михайлов в своем аккаунте в Instagram. Певец добавил, что его сразу положили в больницу.

Ранее певец Игорь Николаев также сообщил, что вылечился от пневмонии, из-за которой его поместили в медцентр в Коммунарке с подозрением на коронавирусную инфекцию. Он уточнил, что сейчас находится дома.

Певица Надежда Бабкина находится в реанимации. СМИ передавали, что причиной стала пневмония. Пресс-атташе театра "Русская песня" Александр Велор подчеркнул, что ее анализы на коронавирус отрицательные.

Коронавирус подтвердился у Льва Лещенко. Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось и его положили в отделение реанимации. К настоящему моменту певца уже выписали из больницы в Коммунарке.