Лещенко рассказал о своем самочувствии

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Певец Лев Лещенко рассказал, как чувствует себя после перевода из реанимации в отдельную палату.

Артист отметил, что его тесты на коронавирусную инфекцию показали отрицательный результат и в настоящее время он чувствует себя нормально.

"Чувствую себя нормально! Тесты отрицательные! Долечиваю пневмонию! Остальное потом", – приводит RT его слова.

Ранее у Льва Лещенко был подтвержден коронавирус, который спровоцировал пневмонию. Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось и его положили в отделение реанимации. Сейчас Лещенко уже переведен в обычную палату.