Лев Лещенко присоединился к домашнему флешмобу в свою честь

Лев Лещенко, которому ранее подтвердили коронавирус, поделился тем, как проводит время в инфекционной больнице в Коммунарке, передает телеканал Москва 24.

Артист спел песню "Надежда" и пожелал россиянам беречь себя, свой дом и свое здоровье. Таким образом Лещенко присоединился к домашнему флешмобу.

Его запустили в Сети коллеги и поклонники артиста. Они исполнили песню Александры Пахмутовой и Николая Добронравова в поддержку Лещенко.

Ранее у Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии.

Артист поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. В первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации. Сейчас состояние певца улучшилось. Его перевели в обычную палату.