У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

09:02
Фото: Москва 24/Никита Симонов
У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.
По словам медика, 78-летний артист находится в стабильном состоянии и уже не нуждается в дополнительной кислородной поддержке.
Врач рассказал, что Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. "После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", – пояснил он.
Проценко подчеркнул, что в первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации.
"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде", – подчеркнул Проценко.
В заключение он добавил, что Лещенко планируют перевести в госпитальное отделение. Медик обратил внимание, что о состоянии артиста рассказал с его согласия.
Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что состояние здоровья Льва Лещенко улучшилось. Он подчеркнул, что в настоящий момент певец не нуждается в активной кислородной поддержке. Мурашко рассчитывает, что это – хороший знак того, что можно рассчитывать на благоприятный исход.
Певца и его супругу Ирину положили на обследование в больницу в Коммунарке, где у Льва было диагностировано воспаление легких.
Лев Лещенко с женой госпитализированы с подозрением на пневмонию
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