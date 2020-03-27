У Льва Лещенко подтвердился коронавирус

Фото: Москва 24/Никита Симонов

У народного артиста РСФСР Льва Лещенко подтвердился коронавирус, который стал причиной пневмонии, сообщил главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко на своей странице в Facebook.

По словам медика, 78-летний артист находится в стабильном состоянии и уже не нуждается в дополнительной кислородной поддержке.

Врач рассказал, что Лещенко поступил в стационар с клинико-рентгенологической картиной внебольничной пневмонии. "После дообследования была подтверждена короновирусная этиология пневмонии", – пояснил он.

Проценко подчеркнул, что в первые сутки состояние пациента ухудшилось – наросла одышка и снизились показатели оксигенации крови. В связи с этим его положили в отделение реанимации.

"На сегодняшний день состояние пациента стабильно, и он не нуждается в дополнительном кислороде", – подчеркнул Проценко.

В заключение он добавил, что Лещенко планируют перевести в госпитальное отделение. Медик обратил внимание, что о состоянии артиста рассказал с его согласия.

Накануне министр здравоохранения Михаил Мурашко рассказал, что состояние здоровья Льва Лещенко улучшилось. Он подчеркнул, что в настоящий момент певец не нуждается в активной кислородной поддержке. Мурашко рассчитывает, что это – хороший знак того, что можно рассчитывать на благоприятный исход.

Певца и его супругу Ирину положили на обследование в больницу в Коммунарке, где у Льва было диагностировано воспаление легких.