Сенатор Людмила Нарусова сделала тест на коронавирус

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Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, передает РИА Новости заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

"Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный", – уточнил Клишас. По словам парламентария, никакого вируса у Нарусовой нет.

Стало известно, что Нарусова не присутствовала в Совфеде с 24 марта, так как решила самоизолироваться. Недавно сообщалось, что мать Ксении Собчак якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.

Ранее появилась информация, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу Ирину доставили в больницу в Коммунарке на обследование. Врачи диагностировали у них воспаление легких. Артист вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции. Незадолго до этого Лещенко перевели в реанимацию.

Концертный директор артиста Олег Дмитриев сказал, что решение медиков связано не с ухудшением состояния здоровья. Он уточнил, что реанимационный отдел посчитали наиболее подходящим для проведения плановой процедуры.

Заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз.

Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.