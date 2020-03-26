Сенатор Людмила Нарусова сделала тест на коронавирус

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Сенатор Людмила Нарусова сдала тест на коронавирус. Тест показал отрицательный результат, передает РИА Новости заявление председателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.
"Говорил с ней, она сдавала тест, это правда, результат отрицательный", – уточнил Клишас. По словам парламентария, никакого вируса у Нарусовой нет.
Стало известно, что Нарусова не присутствовала в Совфеде с 24 марта, так как решила самоизолироваться. Недавно сообщалось, что мать Ксении Собчак якобы находится в больнице в Коммунарке и проходит там обследование.
Ранее появилась информация, что народного артиста РСФСР Льва Лещенко и его супругу Ирину доставили в больницу в Коммунарке на обследование. Врачи диагностировали у них воспаление легких. Артист вернулся 12 марта с гастролей по Канаде и США, после чего соблюдал режим самоизоляции. Незадолго до этого Лещенко перевели в реанимацию.
Концертный директор артиста Олег Дмитриев сказал, что решение медиков связано не с ухудшением состояния здоровья. Он уточнил, что реанимационный отдел посчитали наиболее подходящим для проведения плановой процедуры.
Заражение COVID-19 обнаружили у таких известных личностей, как Пласидо Доминго, Том Хэнкс и принц Чарльз.
Согласно последним данным Всемирной организации здравоохранения, в мире заражено коронавирусом уже более 414 тысяч человек, свыше 18 тысяч скончалось.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: