У принца Чарльза обнаружили коронавирус

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Заразившийся коронавирусом 71-летний принц Чарльз остается дома в Шотландии. Результат анализа его 72-летней супруги отрицательный, семейная пара самоизолировалась. Об этом говорится в заявлении Букингемского дворца.

В СМИ регулярно поступают сообщения о заражении коронавирусом известных людей. Так, недавно стало известно, что инфекцию подхватил знаменитый оперный певец Пласидо Доминго. Американский актер Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон также заразились. Коронавирус поразил и итальянского футболиста "Ювентуса" Даниэле Ругани.

Число заразившихся коронавирусом в России за последние сутки выросло с 495 до 658 человек. За сутки число новых случаев заражения выросло на 163. Случаи заражения зафиксировали в 55 регионах. Продолжается разработка вакцины.

По последним данным ВОЗ, коронавирусом в мире заражено уже более 375 тысяч человек, свыше 16,3 тысячи скончалось.