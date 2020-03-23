Разработка вакцины ФМБА от коронавируса прошла первую фазу

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Разработка вакцины Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) от коронавируса прошла первую стадию. Об этом сообщает ТАСС.

"Разработка вакцины прошла первую фазу. Это рекомбинантная вакцина, не из живого вируса, а из белков, которые имеют эпитопы так называемые, или центры связывания с вирусом", – заявила руководитель агентства Вероника Скворцова.

Она объяснила, что ответственная разработка ведется на трех видах рекомбинатных белков. Специалисты оценивают, какой из них будет наиболее иммуногенным.

"Все испытания у нас закончатся в июле. И после этого мы перейдем уже к тем необходимым исследованиям, которые нужны для регистрации вакцины. Если все будет идти так, как мы планируем, то где-то через 11 месяцев мы сможем получить собственную эффективную вакцину, а возможно, и не одну, несколько вариантов", – подчеркнула Скворцова.

Руководитель ФМБА отдельно отметила, что эксперты агентства разрабатывают схемы лечения наиболее тяжелых форм вируса и создают иммунные тесты в виде чипов, предназначенных для выявления антител к COVID-19.

Ранее стало известно, что Минздрав РФ готов начать массовое производство новой тест-системы для выявления коронавируса.

За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая. 72 тысячи человек в стране остаются под наблюдением.

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Отмечается, что пожилым москвичам выделят матпомощь из-за эпидемии. Глава города добавил, что соцработники помогут им с доставкой продуктов и лекарств.

