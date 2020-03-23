Минздрав запустит серийное производство тестов на коронавирус

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Минздрав России готов начать производство новой тест-системы для диагностики коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения РФ.

В ведомстве рассказали, что ФГБУ "Центр стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками здоровью" Минздрава РФ планирует уже на этой неделе запустить серийное производство тест-системы.

В тест-системе используется метод изотермической полимеразной цепной реакции "АмплиТест SARS-CoV-2". Планируемая мощность производства составляет до 50 тысяч тестов в сутки, уточнили в пресс-службе.

Там добавили, что новая тест-система имеет более высокую чувствительность к РНК коронавируса, что отличает ее от других ранее разработанных систем.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Он подчеркнул, что объем работ ожидается большим, но высказал уверенность, что город справится с данной задачей.

На прошлой неделе Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса. Гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что считает колоссальным достижением, что первое тестирование вакцины началось спустя 60 дней после установления генетической природы вируса.

Впервые заболевание зафиксировали в китайском городе Ухань в конце 2019 года. 11 марта ВОЗ объявила пандемию. За сутки в России зарегистрирован 71 новый случай заражения коронавирусом. Таким образом, общее число заболевших увеличилось до 438 человек. В Москве зафиксировано 262 случая.

