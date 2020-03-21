Собянин: в Москве будут проводить 10 000 тестов на коронавирус в сутки

Столичные лаборатории будут делать 10 тысяч тестов на коронавирус в сутки. Об этом заявил Сергей Собянин в ходе посещения лаборатории в диагностическом клиническом центре № 1, сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.

"Я очень благодарен системе Роспотребнадзора, федеральным лабораториям, которые в последние недели работали в круглосуточном режиме, отдавая все свои силы и здоровье для этого, и сделали очень многое для того, чтобы вовремя диагностировать и начать лечение больных коронавирусом. Тем не менее, совершенно очевидно, что этих мощностей не хватает для такого большого города как Москва, мы получили разрешение и совместно со специалистами Роспотребнадзора оттестировали наши крупнейшие городские лаборатории, дооснастили их современным оборудованием", – приводятся слова мэра столицы.

Собянин подчеркнул, что в течение недели в Москве откроется девять городских мощных лабораторий, которые будут до конца недели тестировать уже около 10 тысяч лабораторных исследований, что в два с половиной раза увеличит мощности лабораторных исследований. Он подчеркнул, что объем работ ожидается большим, но высказал уверенность, что город справится с данной задачей.

"В дальнейшем мы будем наращивать мощности лабораторных исследований, тестирований и так далее. Вполне возможно, мы сегодня ведем переговоры, что включим мощности и частных лабораторий", – добавил мэр.

В свою очередь, главный внештатный специалист по клинической лабораторной диагностике департамента здравоохранения Москвы Александр Цибин заявил, что на сегодняшний день в городе исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) проводят 24 лаборатории. Цибин также подчеркнул, что все лаборатории соответствуют всем требованиям биологической безопасности.

Главврач диагностического клинического центра №1 Вера Сидорова доложила, что сейчас в лаборатории работает два аппарата, которые могут делать до 1,5 тысячи ПЦР-исследований в сутки. Также сотрудники организовали отдельный вход, отдельный прием биоматериалов, которые поступают в лабораторию.

В лаборатории пояснили, что при поступлении биоматериалы проходят регистрацию, на направлениях ставится отметка, указываются дата и время их получения, сверяются данные пациентов. После этого материалы отправляются на исследование. Весь указанный процесс занимает не более 24 часов.

Ранее сообщалось, что в России за сутки зафиксировали 54 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, на территории РФ находятся 253 человека с коронавирусом. В Москве подтвержден 131 случай заражения, большинство заболевших прибыли из европейских стран.

В Москве 16 марта усилили меры по борьбе с угрозой распространения коронавируса. Среди них – ограничения на мероприятия, число участников которых превышает 50 человек. С 21 марта по 12 апреля перестанут работать школы и учреждения дополнительного образования.

В мире, по данным ВОЗ, зафиксировано более 210 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 9 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.