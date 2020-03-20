Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве подтверждены 33 новых случая коронавируса. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

Всего к настоящему моменту в столице зарегистрирован 131 случай заболевания. В штабе сообщили, что большинство заболевших коронавирусом прилетели из европейских стран.

Среди заболевших есть двое несовершеннолетних. Специалисты уже установили круг контактирующих с инфицированными людьми. Семь человек помещены в стационары Москвы, остальные находятся дома в режиме самоизоляции.

Отмечается, что зараженные коронавирусом прибыли в Москву следующими рейсами:



Рейс SU 2385 Женева – Москва 29.02.20

Рейс SU 2613 Милан – Москва 02.03.2020

Рейс SU 2384 Москва – Женева 07.03.2020

Рейс S7 3752 Ницца – Москва 07.03.2020

Рейс S7 3586 Верона – Москва 07.03.2020

Рейс J2 809 Баку – Москва 09.03.2020

Рейс SU 2329 Мюнхен – Москва 10.03.2020

Рейс SU 2383 Женева – Москва 11.03.2020

Рейс SU 2305 Франкфурт-на-Майне – Москва 12.03.2020

Рейс SU 2383 Женева – Москва 12.03.2020

Рейс SU 2381 Женева – Москва 14.03.2020

Рейс SU 2385 Женева – Москва 14.03.2020

Рейс S7 3556 Мюнхен – Москва 14.03.2020

Рейс SU 2381 Женева – Москва 15.03.2020

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В штабе призвали тех, кто передвигался этими рейсами, вызвать врача на дом или позвонить в скорую помощь по телефону, не выходить на улицу и не посещать медучреждение. Медработники сами приедут для взятия проб на анализы и осмотра.

По последним данным на 20 марта, общая численность инфицированных COVID-19 в РФ составила 253 человека. Заболевшие посещали страны, в которых наблюдается сложная эпидемиологическая ситуация. Все инфицированные находятся в инфекционных боксах. В настоящий момент специалисты помещают людей, которые контактировали с заболевшими, под медицинское наблюдение.

Кроме того, стало известно, что за последние сутки из больниц выписали семь человек, которые вылечились от коронавируса. Таким образом, численность выздоровевших в РФ составляет 12 человек.

Также появилась информация о создании вакцины против COVID-19. Вероятно, первые результаты испытаний прототипа получат уже в июне 2020 года. Таким образом, готовую вакцину можно будет создать уже через 11 месяцев.

В Москве продолжает действовать режим повышенной готовности, дополненный новыми мерами. Запрещается проведение массовых мероприятий, численность которых может превысить 50 человек. С 21 марта школьники Москвы и Подмосковья уйдут на каникулы до 12 апреля.

Всего в мире на данный момент зафиксировано более 246 тысяч случаев заражения COVID-19. Число жертв коронавируса перевалило за 10 тысяч. Среди инфицированных оказались граждане 172 стран.

